Prozesse : Mord-Prozess um Leonie mit Zeugenanhörungen fortgesetzt

Das Landgericht Neubrandenburg hat am Freitag den Mord-Prozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Die Kammer von Richter Jochen Unterlöhner wollte unter anderem einen Nachbarn der Familie und eine Erzieherin aus der Kindertagesstätte, in die das Mädchen gegangen war, als Zeugen hören. Sie sollten Eindrücke vom Umgang mit den drei Kindern in der Familie und das Verhältnis des Stiefvaters zur Mutter schildern. Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

von dpa

27. September 2019, 09:30 Uhr

Leonie war am 12. Januar abends leblos in ihrem Bett gefunden worden. Der Angeklagte hatte angegeben, dass Leonie nachmittags eine Treppe hinuntergefallen sei. Die Retter waren erst Stunden nach dem angeblichen Sturz gerufen worden. Laut Anklage hat der Mann die Retter nicht früher geholt, um vorherige Misshandlungen zu verdecken. Gegen die Mutter wird wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen ermittelt. Sie soll im Oktober als Zeugin im Mord-Prozess aussagen.