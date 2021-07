Prozesse : Mord nach Trinkgelage: Staatsanwaltschaft fordert Lebenslang

Die Schilderungen des rekonstruierten Tathergangs lassen erschaudern. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft stellt der mutmaßliche Täter eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und sollte auch nach dem Verbüßen der Haftstrafe nicht wieder auf freien Fuß kommen.

Rostock | Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 40-jährigen Mannes in Rostock hat die Staatsanwaltschaft wegen Mordes lebenslange Haft für den 37-jährigen Angeklagten beantragt. Er habe seinen Freund aus Heimtücke und Mordlust getötet, sagte die Staatsanwältin am Dienstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Rostock. Zusätzlich beantragte sie die Sicherungsv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.