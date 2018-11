Kriminalität : Mord an Rentner erschüttert Kleinstadt

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentners trauert die Stadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) um einen engagierten Bürger. «Die Tat ist für uns unfassbar, der 85-Jährige hatte sich unter anderem stark beim Förderkreis Mühle eingebracht», sagte Bürgermeisterin Margret Seemann (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Betroffenheit in der Stadt mit rund 6000 Einwohner sei sehr groß. Der Mann habe nach dem Tod seiner Frau vor wenigen Jahren allein gelebt und sei bei ihrem letzten Besuch zwar körperlich eingeschränkt, aber geistig fit gewesen.

von dpa

19. November 2018, 12:46 Uhr

Seemann warnte davor, den Vorfall für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Als Beispiel führte sie mehrere Aufrufe zu Mahnwachen via Internet seitens der rechtsextremen NPD und der AfD an. «Ich hoffe, dass sich die Bürger gegen solche Versuche zur Wehr setzen», sagte die SPD-Politikerin. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine politische Tat.

Der Rentner wurde in der Nacht zu Samstag getötet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin ist ein 20-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, der zeitweise in dem Haushalt helfen sollte, der Tatverdächtige. Er wurde nach kurzer Flucht gefasst. Das Motiv ist noch unklar. Der Verdächtige sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft, hat bisher aber keine Angaben gemacht.