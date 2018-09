von dpa

30. September 2018, 08:29 Uhr

Ein 45-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Wokuhl (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann am Samstag die Kontrolle über seine Maschine, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Er erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er noch im Rettungswagen starb.