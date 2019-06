Unfälle : Mopedfahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

von dpa

03. Juni 2019, 19:50 Uhr

Ein 67 Jahre alter Mopedfahrer ist am Montag zwischen Rosenhagen und Bugewitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben gekommen. Der Mann sei am Nachmittag auf der Kreisstraße 50 in Richtung Abzweig Bugewitz unterwegs gewesen, als er mit seinem Moped aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Traktor eines 49-Jährigen zusammengestoßen sei. Der 67-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.