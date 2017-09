Umwelt : Moore als Schilfanbaugebiete: Tagungen in Greifswald

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 08:35 Uhr

Die nachhaltige Nutzung von wiedervernässten Mooren - sogenannte Paludikultur - steht von heute an im Mittelpunkt von zwei großen Tagungen in Greifswald. 120 Experten aus Deutschland beraten zunächst über neuartige Landnutzungskonzepte. Zu einer internationalen Fachtagung werden von Mittwoch an dann 185 Fachleute aus 27 Ländern erwartet, wie das Greifswald Moor Centrum mitteilte. Das Land will die bislang nur zurückhaltend genutzte «nasse Bewirtschaftung» auf wiedervernässten Mooren attraktiver machen. Das Agrarministerium entwickelt dazu eigenen Angaben zufolge mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis eine entsprechende Fachstrategie.

Paludikultur-Konferenzwoche