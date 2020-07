Parteien : Monstadt erster CDU-Bewerber für Bundestagswahl 2021

Mehr als ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl hat der Schweriner Jurist Dietrich Monstadt als erster CDU-Politiker in Mecklenburg-Vorpommern seine Ambitionen für einen neuerlichen Einzug ins Bundesparlament deutlich gemacht. Wie sein Abgeordnetenbüro in Schwerin am Dienstag mitteilte, wurde der 62-Jährige erneut als Direktkandidat für den Wahlkreis Schwerin/Ludwigslust-Parchim I/Nordwestmecklenburg I nominiert. Rund 92 Prozent der anwesenden CDU-Mitglieder hätten für Monstadt gestimmt, der seit 2009 Mitglied des Bundestages ist und sich Hoffnungen machen kann, im kommenden Jahr auch als Spitzenkandidat Platz eins der CDU-Landesliste besetzen zu können.

von dpa

14. Juli 2020, 13:46 Uhr

Mit Angela Merkel tritt das bisherige Aushängeschild der Nordost-CDU nicht wieder zur Wahl an. Auch der einflussreiche CDU-Finanzexperte und kommissarische Landesparteichef Eckhardt Rehberg hatte angekündigt, sich aus der Bundespolitik zurückziehen zu wollen. Zu den insgesamt sechs CDU-Bundestagsabgeordneten aus dem Nordosten zählt auch Philipp Amthor aus Ueckermünde, der zuletzt mit seiner Lobbytätigkeit für ein US-Start-Up für Schlagzeilen gesorgt hatte und in der Folge seine Bewerbung um den CDU-Landesvorsitz zurückzog. In seinem sowie vier weiteren Wahlkreisen stehen die Nominierungen der Direktkandidaten noch aus. Diese sind nach Angaben des Landesverbandes für den Herbst geplant.