Technik : Mobiles Bezahlen kommt in MV: ganz langsam

Das bargeldlose Bezahlen per Handyapp ist in Mecklenburg-Vorpommern noch recht wenig verbreitet. Doch langsam tut sich etwas. In Rostock und Umland können Fahrgäste des Verkehrsverbunds Warnow bereits per Smartphone ihre Tickets kaufen, bei der Deutschen Bahn geht das schon länger. Nahbus in Nordwestmecklenburg plant nach eigenen Angaben die Einführung eines «mobile ticketing»-Systems.

von dpa

02. Februar 2019, 08:41 Uhr

Vor allem bei kommunalen Dienstleistungen sieht es jedoch noch mau aus. In den meisten Landkreisen und auch den meisten größeren Städten existierten keine Handybezahlsysteme und es seien auch keine geplant, hieß es. Schwerin und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehören zu den wenigen Ausnahmen. Dort können immerhin Knöllchen per Smartphone bezahlt werden. Über einen QR-Code auf dem Strafzettel, der mit dem Handy eingescannt werden muss, wird direkt zur Bezahlmöglichkeit weitergeleitet.