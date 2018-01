Parteien : Mitglieder-Zulauf auch bei SPD: 28 Parteiteintritte

Die Grundsatzdebatte um den künftigen Kurs der SPD hat auch dem Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern einen spürbaren Mitglieder-Zulauf beschert. Wie Landesgeschäftsführer Steffen Wehner am Dienstag in Schwerin sagte, gingen seit Sonntagnachmittag 28 Aufnahmeanträge bei ihm ein, die meisten per Mail, wenige auch schriftlich. Das Alter der Antragsteller reiche von Mitte 20 bis 70.

von dpa

23. Januar 2018, 17:17 Uhr

Auch in anderen Bundesländern hatte es nach dem knappen Votum auf dem Sonderparteitag am Sonntag in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vermehrt Eintritte neuer Mitglieder gegeben. Hintergrund könnte die angekündigte Mitgliederbefragung nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen sein. Jusos und andere GroKo-Gegner hatten dazu aufgerufen, in die Partei einzutreten und dann mit Nein zu stimmen. Ob dies auch Beweggrund für die Neumitglieder in Mecklenburg-Vorpommern gewesen sei, gehe aus den Anträgen nicht hervor, sagte Wehner.

Nach seinen Angaben verzeichnet der SPD-Landesverband seit fast einem Jahr wieder wachsende Mitgliederzahlen. Vor allem nach der Wahl von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten im Januar 2017 und nach der verlorenen Bundestagswahl im September habe es viele Parteieintritte gegeben. Die Mitgliederzahl im Landesverband kletterte laut Wehner binnen Jahresfrist von 2700 auf fast 3000.