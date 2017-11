Landtag : Mit Radaranlagen für Windparks: nächtliches Blinken senken

Das für Windpark-Anwohner meist nervige Blinken der Warnleuchten bei Nacht soll in Mecklenburg-Vorpommern weniger werden. Dafür ändere das Land seine Bauordnung, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, am Montag in Schwerin. Mit der Gesetzesänderung würden Investoren verpflichtet, bei der Errichtung von mindestens fünf neuen Windrädern den Windpark mit einer Radaranlage auszustatten. Damit werde erreicht, dass die rot blinkenden Signalleuchten nur bei Annäherung größerer Flugobjekte eingeschaltet werden.