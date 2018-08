Kriminalität : Mit Metallstange geschlagen: 16-Jährige leicht verletzt

Eine 16-Jährige ist in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einer Metallstange gegen den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 16-Jährige am Freitagabend in Begleitung mit vier weiteren Jugendlichen aus der Region unterwegs, als die Gruppe auf die drei tatverdächtigen Jungen traf, die in Ahlbeck in einem Ferienobjekt untergebracht waren.

von dpa

04. August 2018, 12:08 Uhr

Die drei Jugendlichen forderten die fünf Einheimischen auf, ihre Wertgegenstände herauszugeben, so die Polizei. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, schlug einer der drei die 16-Jährige mit einer Metallstange. Das Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Tatverdächtigen konnten wenig später in Tatortnähe von der Polizei aufgegriffen und ihren Betreuern übergeben werden. Alle Beteiligten sind laut Polizei zwischen 14 und 18 Jahren alt. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an.