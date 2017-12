Unfälle : Mit fast zwei Promille am Steuer: Auto überschlägt sich

Mit fast zwei Promille hat sich ein 42-Jähriger in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach Heiligabend mit seinem Auto überschlagen. Das Fahrzeug blieb bei dem Unfall in der Nacht zum Montag auf dem Dach liegen. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Vorher krachte das Auto noch gegen eine Werbetafel und mehrere Verkehrsschilder.