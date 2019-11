Unfälle : Mit Auto gegen Bäume geprallt: Feuerwehr muss ihn befreien

von dpa

01. November 2019, 13:25 Uhr

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der Mann geriet aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume, wie die Polizei Ludwigslust am Freitag mitteilte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, er kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die B 103 zwischen Plau und Appelburg sei für rund anderthalb Stunden gesperrt gewesen, hieß es. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.