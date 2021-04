Luftverkehr : Mit 14-tägiger Vorlaufzeit: Flugplan von Rostock-Laage steht

Der Flughafen Rostock-Laage steht nach Aussage seiner Geschäftsführerin Dörthe Hausmann in den Startlöchern und kann mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen den Flugbetrieb wieder aufnehmen.

Laage | Diese Zeit sei notwendig, um die Maschinen und Crews zu positionieren, sagte Hausmann am Mittwoch in Laage. Gleichzeitig wurde der Sommerflugplan veröffentlicht. Dieser sieht unter anderem sechs Flüge pro Woche zu Zielen in Ägypten, Griechenland, Luxemburg und der Türkei vor. Die Winterzeit sei genutzt worden, um die Belegschaft in den Bereichen de...

