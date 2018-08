Unfälle : Mit 1,9 Promille Zapfsäule gerammt

von dpa

29. August 2018, 15:50 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch in Schwerin die Zapfsäule einer Tankstelle gerammt. Die Polizei stellte später fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte, wie ein Sprecher mitteilte. Er habe sie bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben müssen. Nach dem Unfall an der Tankstelle wurden bei dem Mann den Angaben zufolge 1,9 Promille Atemalkohol gemessen.