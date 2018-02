Prozesse : Missbrauchsprozess gegen Reitstall-Besitzer: Urteil erwartet

von dpa

19. Februar 2018, 07:04 Uhr

Eine Woche nach Beginn des Missbrauchsprozesses gegen einen Reitstall-Inhaber soll heute am Landgericht Schwerin das Urteil gesprochen werden. Der 58 Jahre alte Mann aus einem Dorf in der Nähe der Landeshauptstadt hatte zum Prozessauftakt den sexuellen Missbrauch von zwei Mädchen gestanden. Laut Staatsanwaltschaft verging er sich zwischen 2008 und 2010 mehrfach an einem Mädchen, das anfangs zwölf Jahre alt war. 2017 kam es den Angaben zufolge zum Missbrauch einer Dreizehnjährigen. Den Vorwurf, der Mann habe sich auch an einem fünf Jahre alten Mädchen vergangen, ließ das Gericht fallen und stellte das Verfahren dazu ein. Am Montagmorgen sind zunächst die Plädoyers geplant, danach wollen die Richter ihre Entscheidung verkünden.