Kriminalität : Missbrauch: Staatsanwaltschaft fordert fast 5 Jahre Haft

von dpa

25. April 2018, 13:35 Uhr

Im Prozess gegen einen 41 Jahre alten Mann aus Boizenburg wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs hat die Staatsanwaltschaft vier Jahre und zehn Monate Gefängnis beantragt. Der Verteidiger des Angeklagten hielt am Mittwoch vor dem Schweriner Landgericht eine Strafe von maximal vier Jahren Haft für angemessen. Laut Anklage soll sich der Mann im Dezember 2017 in seiner Wohnung mehrfach an der acht Jahre alte Tochter einer Bekannten vergangen haben. Die Mutter hatte ihn den Angaben zufolge gebeten, das Mädchen sicherheitshalber von der Schule abzuholen. Als Grund wurden Gerüchte in den sozialen Medien genannt, zwei Männer seien in der Gegend in einem schwarzen Transporter unterwegs, um «Kinder wegzuschnappen». Das Urteil sollt am Mittwochnachmittag verkündet werden.