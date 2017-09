Wirtschaftspolitik : Ministerpräsidentin Schwesig reist nach Russland

Mecklenburg-Vorpommerns neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will bei ihrer ersten Auslandsreise von heute an Russland besuchen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Reise stehen - ungeachtet der Sanktionen gegen Russland - Wirtschaftsgespräche. Begleitet wird Schwesig von einer etwa 100-köpfigen Delegation. Neben mehreren Ministern ihrer Regierung nehmen vor allem Wirtschaftsvertreter an der Reise teil. In der Partnerregion Leningrader Gebiet wollen sie die Schiffbaumesse Neva besuchen. Vor allem Zulieferer hoffen auf Aufträge russischer Werften.