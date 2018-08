Regierung : Ministerpräsidentin Schwesig beendet Sommertour

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute ihre Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern. Zum Abschluss der knapp zweiwöchigen Rundreise widmet sich die Regierungschefin einem sozialen Thema, das sie schon bei ihrem Amtsantritt vor gut einem Jahr als einen Schwerpunkt benannt hatte: die Kinderbetreuung. In Neubukow (Landkreis Rostock) will sie sich in einer Kindertagesstätte über die Bedingungen dort und die Erwartungen im Zusammenhang mit der geplanten kostenfreien Kita informieren. Danach ist noch der Besuch des Mehrgenerationenhauses in Kirchdorf auf der Insel Poel vorgesehen, ehe Schwesig am Nachmittag in Wismar an der Eröffnung des traditionellen Schwedenfestes teilnimmt. Eine Woche zuvor hatte sie schon das Startsignal für die Hanse Sail in Rostock gegeben.

In der ersten Woche ihrer Sommertour hatte die Ministerpräsidentin vorwiegend Unternehmen besucht und sich mit der Situation in der Landwirtschaft befasst, die derzeit extrem unter den Dürrefolgen zu leiden hat. In dieser Woche war Schwesig unter anderem in Forschungseinrichtungen in Vorpommern zu Gast und überbrachte dem Historisch-Technischen-Museum in Peenemünde die Botschaft einer Millionenhilfe für den Aufbau der neuen Dauerausstellung.