Regierung : Ministerpräsidentin Manuela Schwesig reist nach Bern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reist am Dienstag in die Schweiz. MV ist in diesem Jahr Partnerland beim Empfang der Deutschen Botschaft in Bern zum Tag der Deutschen Einheit, an dem Schwesig teilnimmt. Außerdem sind während des zweitägigen Besuchs Gespräche mit Wirtschaftsvertretern geplant. Im Nordosten hätten sich bereits eine Reihe von Medizintechnikunternehmen aus dem Alpenland angesiedelt, sagte Schwesig vor Reisebeginn. Mehr als 1500 neue Jobs seien durch die Projekte und Ansiedlungen entstanden. Diese Beziehungen sollten weiter ausgebaut werden.