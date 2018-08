Agrar : Ministerpräsidentin auf Erntetour: Besuch in vier Betrieben

von dpa

03. August 2018, 01:52 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig setzt die Tradition der Besuche bei Landwirten zur Erntezeit fort. Für den heutigen Tag hat sie sich in vier Betrieben in Nordwestmecklenburg angemeldet. Ihre erste Station ist die Genossenschaft Agrarprodukte Kleekamp bei Ventschow. Der Gemischtbetrieb hält 800 Rinder, davon 320 Milchkühe, und baut Getreide und Raps sowie Gras und Mais an. In diesem Jahr wurde etwa ein Drittel weniger Getreide und Raps geerntet. Da alles als Futter gebraucht wird, bleibt nichts zum Verkauf. Damit fehlt Geld für Pachten und neues Saatgut. Der Nachbarbetrieb, die Wariner Pflanzenbau-Genossenschaft, hat mit einem Minus von 44 Prozent sein schlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren. Weitere Stationen Schwesigs sind das Öko-Gut Brook am Salzhaff und der Agrarbetrieb Mann mit Verarbeitung und Hofladen in Steinbeck bei Klütz.