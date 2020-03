Katastrophenschutz : Ministerium und Kreis geben Geld: Lösch-Oldtimer ersetzt

Die Feuerwehrkameraden in Krien (Vorpommern-Greifswald) können einen wahren Lösch-Oldtimer jetzt aussortieren. Wie das Schweriner Innenministerium am Montag mitteilte, bekommt die Gemeinde westlich von Anklam rund 270 000 Euro vom Land und vom Landkreis für ein modernes Löschfahrzeug. Damit soll die Finanzierung des zeitgemäßen Löschfahrzeuges, das rund 420 000 Euro kostet, gesichert werden und Krien könne sein bereits 52 Jahre altes Spritzenfahrzeug endlich ablösen. «Für Brandschutz und Hilfeleistung brauchen die Feuerwehren moderne Ausstattungen, weil es um den Schutz von Menschen geht», erläuterte Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

von dpa

23. März 2020, 12:41 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Krien übernimmt neben der Absicherung von Agrarbetrieben und mehrerer Dörfer auch überregional wichtige Brandschutzaufgaben und Hilfeleistungen. So fällt ein großes Teil der Autobahn 20 in Vorpommern in ihr Gebiet sowie die für Tourismus und Landwirtschaft wichtigen Bundesstraßen 199 und 110.