Krankheiten : Ministerium: Tag eins der Schulschließungen lief geordnet

Schwerin (dpa/mv) – Der erste Tag der flächendeckenden Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Coronavirus ist nach Einschätzung von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) geordnet verlaufen. Nur wenige Kinder seien zur Notfallbetreuung gebracht worden. «Fast alle Eltern konnten schon am Übergangstag zu den Schulschließungen ihre Kinder zu Hause betreuen», sagte Martin.

von dpa

16. März 2020, 18:21 Uhr

In Rostock seien 55 Kinder in den Schulen gezählt worden, im Landkreis Rostock 249. Im Schulamtsbereich Schwerin wurden demnach 1 bis 15 Kinder pro Schule gemeldet, im Schulamtsbereich Neubrandenburg bis zu sechs Kinder je Schule und im Schulamtsbereich Greifswald zwischen 0 und 30 Kinder je Schule. «Im unmittelbaren Umfeld der Universitätsmedizin Greifswald ist die Zahl der Kinder in der Notfallbetreuung höher, weil viele Eltern in der medizinischen Versorgung tätig sind», erläuterte die Ministerin.

Martin appellierte an die Eltern, nicht die Großeltern mit der Betreuung der Kinder zu beauftragen. Ältere Menschen zählten zur Risikogruppe. «Keinesfalls dürfen private Betreuungsgruppen parallel aufgebaut werden. Das würde dem Ziel, soziale Kontakte zu minimieren, entgegenlaufen.»

Im nächsten Schritt gehe es nun darum, dass die Schüler von zu Hause lernen können. «Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an mobilen und digitalen Angeboten», sagte Martin. Viele Schulen hätten schon eigene Möglichkeiten geschaffen. «Auch IT-Unternehmen aus MV haben sich heute schon bei mir direkt gemeldet und ihre Hilfe angeboten. Das ist ein großartiges Engagement.»

Um Prüfungen und Abschlüsse müssten sich die Schüler keine Sorgen machen, versicherte die Ministerin. «Wir werden flexible Lösungen finden, damit Schülerinnen und Schüler ihre Abschlüsse erreichen können.» Details nannte sie dazu nicht.