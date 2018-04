Notfälle : Ministerium sieht Bedarf für weiteren Rettungsflieger

Landesweit sind die Rettungsflieger aus Greifswald, Neustrelitz und Güstrow nach Angaben des Gesundheitsministeriums im vergangenen Jahr zu rund 3500 Einsätzen gerufen worden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sieht Bedarf für einen weiteren Rettungsflieger in Schwerin, der dort vor allem Notfalleinsätze abdecken soll. Entschieden sei dies aber noch nicht, hieß es aus dem Ministerium.

von dpa

30. April 2018, 07:32 Uhr

«Wir brauchen hierfür das Gutachten der Träger sowie Gespräche, unter anderem mit den Krankenkassen, um finale Entscheidungen treffen zu können», sagte Glawe. Grundsätzlich rechnet der Flugbetreiber die Kosten mit den Krankenkassen der Patienten ab, bezahlt wird nach Flugminuten. Bei der DRF Luftrettung liegen die Kosten beispielsweise zwischen 50 und 80 Euro je Flugminute. Die Sätze würden individuell mit den Kostenträgern verhandelt, sagte eine DRF-Sprecherin.

Der in Greifswald stationierte Hubschrauber «Christoph 47» der DRF Luftrettung ist einer von drei Rettungshubschraubern in Mecklenburg-Vorpommern, die für sogenannte «Primäreinsätze» (Notfalleinsätze) vorgesehen sind. Mit 1460 absolvierte er die meisten Einsätze im vergangenen Jahr. Zu diesen drei Rettungsfliegern kommen zwei weitere in Rostock und Pinnow bei Schwerin, die vor allem für die Verlegung von Intensivpatienten von einem Krankenhaus in eine Spezialklinik genutzt werden.