Migration : Ministerium: Jede zweite angeordnete Abschiebung scheitert

In Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben des Innenministeriums in den vergangenen vier Jahren etwa jede zweite der angeordneten Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern gescheitert. Die Stornierungsquote von 50 Prozent sei für die Landesregierung nicht zufriedenstellend, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Häufigste Ursachen für ein Scheitern oder den Abbruch von Abschiebungen seien der Umzug an eine unbekannte Adresse, starke Gegenwehr bei der Abholung oder am Flughafen, unvollständige Papiere, Kirchenasyl, medizinische Gründe oder die Unvollständigkeit des Familienverbandes. Bund und Länder bemühten sich um die Verbesserung der Abläufe, hieß es.

von dpa

26. Februar 2018, 05:39 Uhr

Ende 2017 lebten insgesamt 5917 Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr wurden nach Ministeriumsangaben in Mecklenburg-Vorpommern 2991 Asylanträge abgelehnt. 497 abgelehnte Asylbewerber wurden abgeschoben, 566 Menschen reisten freiwillig in ihr Herkunftsland zurück. Der Landkreis Vorpommern-Rügen beschäftigt seit 1. Januar eine hauptamtliche Rückkehrberaterin. In ausführlichen Beratungsgesprächen informiert sie Betroffene über die Vorzüge einer freiwilligen Ausreise.