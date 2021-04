Bildung : Ministerin: Schulöffnungen bei stabiler Inzidenz unter 100

Die seit Anfang dieser Woche geschlossenen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden erst wieder geöffnet, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Land eine Woche lang unter dem Wert von 100 liegt.

Schwerin | „Dann öffnen die Schulen mit einem Stufenplan wieder für den Präsenzunterricht“, twitterte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag. Dabei bleibe es auch mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz. Das Gesetz, das nach dem Bundestag am Donnerstag auch den Bundesrat passierte, sieht Schulschließungen erst ab einer Inzidenz von 165 vor. In ...

