Bildung : Ministerin Martin erwartet guten Start auch an Berufsschulen

Nach dem weitgehend geglückten Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern rechnet Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) auch für die Berufsschulen im Land mit einem ähnlichen Resultat. «Die Erfahrungen seit dem Schulstart an den allgemein bildenden Schulen Anfang August haben gezeigt, dass das Hygienekonzept des Landes greift», konstatierte Martin am Montag zum offiziellen Start des neuen Lehrjahres. Die etwa 50 beruflichen Schulen im Land seien gut vorbereitet. Für die insgesamt rund 34 000 jungen Menschen, die dort ihre theoretische Ausbildung erhalten, werde verlässlicher Regelbetrieb gewährleistet. Fünf Stunden Präsenzunterricht würden pro Tag garantiert.

von dpa

31. August 2020, 20:00 Uhr