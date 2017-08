Bildung : Ministerin Hesse sorgt für Diskussion um Inklusionsfrieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat mit ihrem überraschenden Votum für die Erhaltung von Sonderschulen für Irritationen sowohl bei Koalitionspartner CDU als auch bei der oppositionellen Linken gesorgt. In der «Ostsee-Zeitung» (Samstag) kündigte die Ministerin an, die Übernahme von besonders verhaltensauffälligen Schülern in den regulären Schulunterricht zum Teil aussetzen und einige Förderschulen erhalten zu wollen. Damit solle verhindert werden, dass Schulen bei der Inklusion überfordert werden. Abgeordnete von CDU und Linke reagierten mit Kritik und warnte vor Alleingängen. In der zurückliegenden Legislaturperiode hatten sich SPD, CDU und auch Linke im Rahmen des sogenannten Inklusionsfriedens auf eine gemeinsame Strategie verständigt. Demnach sollen so viele Kinder und Jugendliche wie möglich eine Regelschule besuchen und bei Bedarf dort auch besondere Förderung erhalten.

Inklusionsstrategie der Landesregierung

