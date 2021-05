Gesundheit : Ministerin: Gute Chancen für baldige Kita-Wiedereröffnung

Seit mehreren Wochen sind die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern im Notbetrieb. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging zuletzt landesweit zurück. Eine Öffnung rückt näher.

Schwerin | Angesichts sinkender Sieben-Tage-Inzidenzwerte in Mecklenburg-Vorpommern rückt die Wiedereröffnung der Kitas und Horte in greifbare Nähe. „Wenn die Infektionszahlen im Land stabil unter 100 sinken, können die Einrichtungen eine Woche später wieder geöffnet werden“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur....

