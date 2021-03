Gesellschaft : Ministerin fordert gerechtere Verteilung bei Betreuungen

Gleichstellungsministerin Stefanie Drese (SPD) hat anlässlich des Weltfrauentags am 8. März eine stärkere Würdigung der Betreuungen von Kindern und pflegebedürftigen Menschen gefordert.

Schwerin | Dies müsse zudem noch mehr zwischen Frauen und Männern aufgeteilt werden, betonte Drese am Samstag in Schwerin mit. „Gerade die Corona-Pandemie hat die Unentbehrlichkeit und Systemrelevanz dieser Tätigkeiten wie in einem Brennglas gezeigt.“ Die gerechtere partnerschaftliche Aufteilung habe Mecklenburg-Vorpommern als Schwerpunktthema bei der Konfere...

