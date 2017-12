Justiz : Ministerin begleitet Wachtmeister und Bewährungshelfer

Schwerin (dpa/mv) - Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will 2018 zu einem Aktionsjahr für sich machen: «Ich werde jeden Monat einen Bereich aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums begleiten», kündigte sie an. Sie habe bislang alle Gerichte, Staatsanwaltschaften und auch Justizvollzugsanstalten besucht. Nun stünden Besuche bei Mitarbeitern in einer Justizwachtmeisterei, einer Sozialtherapie und in der Bewährungshilfe an.