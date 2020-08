Bildung : Ministerin appelliert, sich für Ausbildungen zu bewerben

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat angesichts noch vieler offener Lehrstellen in Mecklenburg-Vorpommern an Jugendliche appelliert, sich auf eine Ausbildung zu bewerben. «In diesem Jahr nehmen viele Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie Bewerbungen noch bis in den Herbst an. Es lohnt sich also, sich jetzt über die offenen Lehrstellen bei uns im Land schlau zu machen», sagte Martin am Freitag in einer Mitteilung.

von dpa

21. August 2020, 17:22 Uhr