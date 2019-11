Landtag : Minister will Deponie für gefährlichen Müll außerhalb von MV

Für die Sondermülldeponie Ihlenberg sollte nach Auffassung von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) keinen Ersatz in Mecklenburg-Vorpommern geben. Bisher würden aus Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Berlin viermal mehr gefährliche Abfälle in den Nordosten gebracht als umgekehrt, sagte Meyer am Freitag im Landtag von Schwerin. Aus Schleswig-Holstein sei die Menge sogar achtmal so groß. Er halte eine Standortsuche außerhalb des Bundeslandes deshalb für legitim. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat bereits Gespräche mit den Kollegen der anderen Bundesländer des Entsorgungsgebietes Nord-Ost aufgenommen. Dazu gehören Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg.

von dpa

15. November 2019, 12:44 Uhr

Die zu DDR-Zeit errichtete Sondermülldeponie Ihlenberg bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll Ende 2035 geschlossen werden. Schon zuvor sollen die Annahmemengen deutlich reduziert werden.