Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen durch zielgerichtete Sanierung ihre Energiebilanzen deutlich verbessern. Zum Auftakt seiner Sommertour will Bau- und Energieminister Christian Pegel (SPD) am heutigen Montag symbolträchtig Förderbescheide für zwei Schulen in Grevesmühlen und Lützow (Nordwestmecklenburg) übergeben.

von dpa

10. August 2020, 01:13 Uhr