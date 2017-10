Kommunen : Minister: Mehr Unterstützung für ländliche Regionen an

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 11:26 Uhr

Ländliche Gegenden, die von Einwohnerschwund betroffen sind, sollen mehr Unterstützung bekommen. Bereits seit Juni ermittele eine Arbeitsgruppe der Landesregierung in vier Modellregionen im Land den genauen Förderbedarf und entwickele Instrumente zu deren Entwicklung, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei der Jahreskonferenz des «Forum Ländliche Räume und Demografie MV». Bei den Modellregionen handelt es sich den Angaben zufolge um Goldberg, Tribsees, Loitz und die Region Stettiner Haff mit Eggesin, Ferdinandshof, Torgelow und Ueckermünde. Sie alle leiden in besonderem Maße unter schwacher Wirtschaftsstruktur sowie Fortzug, Geburtenmangel und Überalterung.