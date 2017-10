Tiere : Minister legt Grundstein für Polarium im Rostocker Zoo

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 05:53 Uhr

Grundsteinlegung für Eisbären und Pinguine: Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird im Rostocker Zoo im Beisein von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der Baubeginn für das neue Gehege der Polartiere gefeiert. Der Bau der weitläufigen Anlage mit großen einsehbaren Eisbär-Tauchbecken, Freigehege für die Pinguine und Besucherzentrum soll zum 800. Stadtjubiläum im kommenden Jahr abgeschlossen sein, teilte der Zoo mit. Mit dem Polarium werde eine Erlebnislandschaft für die Tiere entstehen, die Besuchern abwechslungsreiche Einblicke in die Lebenswelt der Tiere am Polarkreis ermöglichen werde, sagte Glawe. Früheren Angaben des Zoos zufolge wird mit Baukosten von rund 11,5 Millionen Euro gerechnet. Das Land fördert das Vorhaben mit mehr als 10,3 Millionen Euro.