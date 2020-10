Regierung : Minister informieren Landtagsausschuss: Werftenhilfe

Der Finanzausschuss des Landtags in Schwerin kommt heute zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, um sich mit der Situation der MV Werften zu befassen. An den drei Standorten Wismar, Rostock und Stralsund ruht weitgehend die Arbeit, weil der Mutterkonzern Genting Hongkong finanziell in Schieflage geraten ist. Seit Beginn der Corona-Pandemie bleiben Einnahmen aus den Hauptbetätigungsfeldern Glücksspiel und Kreuzfahrten aus.

von dpa

05. Oktober 2020, 02:00 Uhr