Regierung : Minister in Urlaubslaune: Fast die Hälfte bleibt im Land

von dpa

08. Juli 2018, 08:46 Uhr

Mit Beginn der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern zieht es auch die Mitglieder der Landesregierung in die erholsame Sommerfrische. Etwa die Hälfte der Kabinettsmitglieder will dabei die Möglichkeiten vor der eigenen Haustür nutzen und damit die heimische Tourismuswirtschaft stärken. Doch auch Urlaub in Übersee ist geplant, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Um die Regierungsgeschäfte auch über die Sommermonate gewährleisten zu können, gelten aber klare Terminabsprachen. So wechseln sich unter anderem Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), ab.