Gesundheit : Minister Glawe wirbt für Impfstoffherstellung in MV

Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat erneut für die Herstellung von Corona-Schutzimpfstoffen in Mecklenburg-Vorpommern geworben.

Schwerin | „Es gibt Unternehmen bei uns im Land, die in der Lage wären, Impfstoff abzufüllen oder auch herzustellen“, sagte Glawe in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Dies wäre ein wesentlicher Beitrag, um das Impftempo weiter zu erhöhen. Im Nordosten wurden nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bislang rund 60...

