Freizeit : Minister Glawe warnt vor Bad in «Blaualgenteppichen»

Das Gesundheitsministerium hat wegen der Blaualgen-Vorkommen in Gewässern an Vernunft und Eigenverantwortung der Menschen appelliert. «Wichtig ist, dass Badegäste aus gesundheitlichen Gründen nicht in «Blaualgenteppichen» baden gehen», sagte Minister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag. Besonders Kleinkinder seien zu schützen. Das gelte auch für den Spaziergang mit Haustieren am Wasser. Man sollte beim Aufenthalt in Gewässern wachsam sein.

von dpa

13. August 2020, 12:22 Uhr