Gesundheit : Minister Glawe fordert Übernahme guter Projekte durch Kassen

Erfolgreiche Modellprojekte im Gesundheitswesen müssen nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) stärker als bislang in die Regelversorgung übernommen werden. Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz, die am Mittwoch in Leipzig begann, sagte Glawe, da sei noch Luft nach oben. Damit die Kassen sich zur Kostenübernahme bereiterklären, seien entsprechende Abrechnungsregelungen vom Bund nötig. Darüber hinaus müsse es klare Kriterien für die Anerkennung geben.

von dpa

05. Juni 2019, 16:23 Uhr

Ein Beispiel sei das Projekt Tele-Notarzt in Mecklenburg-Vorpommern. Notärzte sollen in Gegenden mit langen Wegen aus der Ferne den Rettungsdienst unterstützen. Außerdem sollen Laien besonders geschult werden, um in abgelegenen Gebieten Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand bis zum Eintreffen professioneller Helfer am Leben zu erhalten. Das vom Bund finanzierte Projekt werde derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald durchgeführt und soll demnächst auf den Landkreis Vorpommern-Rügen ausgeweitet werden. Die Kosten dafür - rund 600 000 Euro - übernehme das Land.