Agrar : Minister fordert höheren Milchpreis: Kritik an DMK

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat Deutschlands Molkereien aufgerufen, den Bauern endlich 40 Cent pro Liter Milch zu zahlen. «Das ist eine elende Schweinerei, was die Molkereigenossenschaften mit den Bauern anstellen», sagte Backhaus am Mittwoch in Grimmen vor Journalisten. Obwohl die Milchmenge zurückgegangen sei und auch das Futter knapp werde, würden den Milchbauern derzeit um 32 Cent pro Liter Milch angeboten. «Das ist unerträglich», sagte Backhaus, der besonders die größte Molkerei Deutschlands, das Deutsche Milchkontor (Bremen), nannte.

von dpa

15. August 2018, 12:46 Uhr

Außerdem verweigere das DMK alle Gespräche über die Molkerei in Bergen auf Rügen, die geschlossen werden soll. Man hätte auch einen Investor, sagte Backhaus. Aber das DMK lehne jede weitere milchwirtschaftliche Nutzung an dem Standort ab. Dort würden im Jahr etwa 40 Millionen Liter Milch verarbeitet, sagte der Minister, das würde einem Großbetrieb mit mehr als sieben Milliarden Litern Milch im Jahr gar nicht wehtun.

«Wenn sich da nichts bewegt, dann werde ich das alles offenlegen», drohte Backhaus öffentlich. Die DMK betreibt im Nordosten weitere milchverarbeitenden Betriebe in Waren, Dargun und Altentreptow an der Mecklenburgischen Seenplatte.