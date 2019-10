Extremismus : Minister Caffier: Schärfere Zugangsregeln für Waffen

Als Konsequenz aus dem Mordanschlag in Halle hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) deutlich schärfere Zugangsregeln für Waffen gefordert. Über die vom Bundesrat befürwortete Regelabfrage beim Verfassungsschutz hinaus solle eine sogenannte Regelunzuverlässigkeit eingeführt werden. «Wer bei Verfassungsschutzbehörden gespeichert ist, soll grundsätzlich als unzuverlässig gelten und keinen Zugang zu Waffen erhalten», erklärte Caffier am Freitag in Schwerin. Bislang bestehe keine Verpflichtung für kommunale Genehmigungsbehörden, Erkenntnisse über extremistische Hintergründe von Waffenbesitzern oder Antragstellern beim Verfassungsschutz abzufragen.

11. Oktober 2019, 17:56 Uhr

Caffier sprach sich zudem dafür aus, Mitgliedern von verfassungsfeindlichen Vereinigungen den Waffenbesitz gesetzlich zu verbieten. «Wenn wir es ernst meinen mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Terrorismus, dann muss eine solche gesetzliche Regelung auch eine Konsequenz sein», betonte Caffier.

Nach seiner Meinung müssen Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus gestärkt und Hürden für deren Arbeit abgebaut werden. Während Kriminelle etwa schnell auf modernste Technik zurückgreifen könnten, seien die Ermittler noch immer an langwierige Beschaffungsmechanismen gebunden. Auch bei der Vorratsdatenspeicherung hindere der Gesetzgeber Ermittlungsbehörden, effizient und vorbeugend gegen Extremisten vorzugehen. «Das muss sich ändern», forderte Caffier.