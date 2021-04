Gesundheit : Minister bittet pensionierte Ärzte und Pfleger um Hilfe

In Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern wächst der Druck auf Ärzte und Pflegekräfte wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen.

Schwerin | Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) appellierte am Donnerstagabend an ehemalige Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, in den Kliniken bei der Patientenversorgung mitzuhelfen. „Jeder, der sich dazu bereiterklärt, ist gerne gesehen“, sagte er. „Wir brauchen qualifiziertes Personal, um die Herausforderungen der nächsten Wochen bewältigen zu können.“...

