Landtag : Minister: Bis zu 20 Prozent Studienplätze für Landärzte

von dpa

13. Dezember 2018, 16:55 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat ein Gesetz für mehr Ärzte auf dem Land angekündigt. Künftig sollen 10 bis 20 Prozent der Medizin-Studienplätze an den Universitäten Rostock und Greifswald an junge Menschen vergeben werden, die sich verpflichten, ihre ersten zehn Arbeitsjahre als Arzt in einem unterversorgten ländlichen Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns zu verbringen. Das sagte Glawe am Donnerstag im Landtag. Die Bewerber sollen keinen Zensurendurchschnitt von 1,0 oder 1,2 mitbringen müssen, was aktuell für ein Medizinstudium aufgrund des großen Andrangs üblich ist. Sie sollen dafür in einem Eingangstest ihre Eignung für den Arztberuf beweisen.