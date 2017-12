Kriminalität : Mindestens 30 000 Euro Schaden durch Automatensprengungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 14:07 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Fahrkartenautomaten in Rostock gesprengt. Bei einer Sprengung in Rostock-Toitenwinkel entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro, teilte die Polizei mit. Über den Schaden an dem Fahrkartenautomat am S-Bahn-Haltepunkt Rostock-Evershagen konnte laut Bahnsprecher zunächst noch keine Angabe gemacht werden. Im Fall des mit Pyrotechnik gesprengten Automaten in Rostock-Toitenwinkel geht die Polizei davon aus, dass ein unterer vierstelliger Betrag erbeutet wurde.