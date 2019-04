Kriminalität : Mindestens 22 Tötungsdelikte in MV harren der Aufklärung

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit mindestens 22 Tötungsdelikte nicht aufgeklärt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind es neun Taten, im Bereich des Präsidiums Neubrandenburg 13, erklärten die Sprecher. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet. Die Fälle reichen teilweise bis in die letzten Jahre der DDR zurück. Die in Zinnowitz getötete Maria ist dabei nicht mitgezählt, da hier noch aktiv ermittelt wird.

von dpa

05. April 2019, 12:49 Uhr

Bei einem der Neubrandenburger Fälle wurde ein Verdächtiger ermittelt, das Verfahren vor Gericht aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Eine zweite Tat ist verjährt, weil nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt wurde. Für die anderen Ermittlungen gelte, dass sie bei neuen Hinweisen wieder aufgenommen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten sei bei weit über 90 Prozent, sagte sie.

Hinzu kommen zwei weitere Fälle, die nicht eindeutig als Tötungsdelikte eingeordnet werden können. Im Fall einer Frau, deren Leiche 1999 in einem Hafenbecken gefunden wurde, schließt die Polizei auch einen Suizid nicht aus. Da aber ohnehin wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt wurde, ist die Tat - wenn es eine war - laut Polizei verjährt. Bei einer seit 2015 Vermissten aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehen die Ermittler inzwischen von einem Tötungsdelikt aus. Eine Leiche wurde aber bisher nicht gefunden.

Im Bereich des Rostocker Präsidiums stammt der älteste Fall aus dem Jahr 1989, sagte ein Sprecher. Der jüngste ist der Mord an einer jungen Mutter in einem Wald bei Rostock im Jahr 2007. Sie war zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn mit einem Ast niedergeschlagen worden und starb. Das Kind überlebte den Angriff schwer verletzt.