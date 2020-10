Justiz : Mindestalter zur Ausbildung im Justizvollzug gesenkt

Das Mindestalter für eine Bewerbung im Justizvollzug Mecklenburg-Vorpommerns ist um drei Jahre gesenkt worden. Künftig können sich Frauen und Männer bereits mit 18, statt mit 21 Jahren auf eine Ausbildung bewerben, wie das Justizministerium am Samstag in Schwerin mitteilte. «Wir müssen uns veränderten Gegebenheiten anpassen. Daher erweitern wir rechtzeitig das mögliche Einstiegsalter für eine Ausbildung im Justizvollzug, um auch in Zukunft eine ausreichende Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern zu haben», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

von dpa

10. Oktober 2020, 10:14 Uhr