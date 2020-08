Schulen : Millionenschweres Förderprogramm: Schulen im ländlichen Raum

Insbesondere Schulen im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns sollen von einem Förderprogramm in Millionenhöhe profitieren. Dazu zählten etwa größere Vorhaben wie umfangreiche Sanierungen und An- oder Neubauten, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. «Für 2020 und 2021 ist jeweils ein Bewilligungsvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro vorgesehen. Entsprechende Projektvorschläge sind beim Landesförderinstitut einzureichen», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

von dpa

28. August 2020, 16:14 Uhr