Gesundheit : Millionenschwerer Schutzschirm für soziale Angebote

Die Landesregierung spannt einen millionenschweren Schutzschirm für soziale Angebote in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser ist nach verschiedenen Säulen aufgebaut.

21. April 2020, 18:00 Uhr

Für Frauenhäuser, Schullandheime, Freizeitzentren und andere soziale Einrichtungen spannt die Landesregierung einen millionenschweren Schutzschirm in der Corona-Krise auf. Das Kabinett hat einen Sozialfonds in Höhe von 20 Millionen Euro am Dienstag in einer Telefonkonferenz beschlossen, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) im Anschluss sagte.

«Die zusätzlichen Mittel sind für soziale Angebote vorgesehen, die nicht über gesetzliche Regelungen finanziert werden und deren Bestand durch die Auswirkungen der Corona-Krise gefährdet ist», betonte Drese. Demnach seien die 20 Millionen Euro zusätzlich und nicht aus dem sogenannten MV-Schutzfonds, der 1,1 Milliarden Euro schwer ist. Diesen hatte die Landesregierung vor einigen Wochen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus aufgelegt. Er wird größtenteils über neue Schulden finanziert.

Der Sozialfonds ist den Angaben zufolge in fünf verschiedenen Säulen unterteilt, die jeweils zwischen 500 000 und 5 Millionen Euro bekommen sollen. Zudem gibt es eine sechste Säule als Reservesumme, diese umfasst vier Millionen Euro.

Gemeinnützige Vereine wie die Tafeln und Kleiderbörsen Mecklenburg-Vorpommerns bekommen laut Sozialfonds die höchste Summe mit 5 Millionen Euro. Sportvereine werden demnach mit 3,5 Millionen Euro gefördert. Die Fördersumme pro Verein hänge von den Mitgliederzahlen ab. Je nach Größe seien 1000 bis 15 000 Euro pro Sportverein möglich. Ebenfalls 3,5 Millionen Euro sollen Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Tierparks erhalten. Die gleiche Summe ist für Bildungseinrichtungen wie Schullandheime eingeplant. Frauenhäuser und Beratungseinrichtungen zum Schutz von Frauen und ihrer Kinder vor häuslicher Gewalt sollen insgesamt 500 000 Euro erhalten.

Die Beantragung der Gelder läuft demnach über verschiedene Stellen wie das Landesförderinstitut, das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und den Landessportbund. Der Landtag hatte die Einrichtung des Sozialfonds bereits vor mehreren Wochen beschlossen.